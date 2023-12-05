Лучано Спаллетти: никто и никогда не будет рад встрече со сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением о силе итальянской национальной команды в преддверии чемпионата Европы 2024 года.

«Никто и никогда не будет счастлив тому, что ему предстоит играть со сборной Италии. Если мы посмотрим на это глазами соперников, то обнаружить Италию в качестве своего оппонента — это точно то, что не может быть поводом для радости. На Евро-2024 мы должны показать свой уровень футбола.

Италия была отличной командой во всех соревнованиях, но всё равно нужно двигаться дальше. Когда вы выходите на ринг, бой не заканчивается с первым же ударом. Вы должны показывать ваши лучшие качества на дистанции», — приводит слова Спаллетти Итальянская федерация футбола.

Сборная Италии сыграет первый матч на турнире с Албанией (15 июня), далее встретится с Испанией (20 июня) и в третьем, заключительном матче группового этапа сыграет с Хорватией (24 июня).