Экс-тренер «Наполи» Спаллетти: «Интер» — заслуженный фаворит чемпионата Италии

Бывший главный тренер «Наполи» и нынешний наставник сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением о текущей игровой форме миланского «Интера».

«Я наблюдаю за «Интером», и он абсолютно по делу идёт на первом месте в таблице. Вижу действительно много сильных качеств у этой команды, ведь это зрелый коллектив, между футболистами которого есть отличное взаимопонимание. Они показывают футбол с акцентом на физические данные игроков, но при этом грамотно используют их технические качества.

Играет ли этот «Интер» лучше, чем «Наполи»? Я видел отличные игры у «Наполи» в нынешнем сезоне, однако эта команда не всегда может поддерживать тот темп, который у неё был раньше», — приводит слова Спаллетти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, после 14 туров Серии А «Интер» набрал 35 очков и занимает первое место в чемпионате.