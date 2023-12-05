Экс-полузащитник «Ювентуса» Ихаттарен стал игроком «Славии»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Мохаммед Ихаттарен подписал однолетний контракт с пражской «Славией» с возможностью продления ещё на три года, сообщает пресс-служба клуба.

Продление контракта 21-летнего Ихаттарена в основном зависит от будущих результатов и от количества игр в первой команде. Поначалу он будет готовиться индивидуально.

Фото: Аккаунт ФК «Славия» в соцсети Х

Футболист дебютировал за первую команду «ПСВ Эйндховен» в возрасте 16 лет. После завершения этапа карьеры в ПСВ он пытался возобновить карьеру в «Ювентусе», «Сампдории» и «Аяксе». Последний матч Ихаттарена состоялся в июле 2022 года, когда он дважды забил гол за «Йонг Аякс» в товарищеском матче с немецким «Падерборном».

Интернет-портал Tramsfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 300 тыс. Отметим, что в декабре 2019 года цена Мохаммеда составляла € 22 млн.