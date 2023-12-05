Месси высказался о сложностях в адаптации к жизни в Майами

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о сложностях в адаптации к жизни в Майами.

«Пока что мы не можем ни на что жаловаться. Пожалуй, самое сложное в адаптации – это пробки. Хотя в Париже с ними тоже было сложно.

Можно сказать о жаре и влажности. Находиться здесь на пляже или в отпуске – это может быть приятно. Но с точки зрения спорта, тренировок и матчей, особенно летом, – это немного слишком, и это заметно», — приводит слова Месси Time.

Сегодня, 5 декабря, Месси стал спортсменом года по версии американского журнала Time. В 2023 году Лионель выиграл награду «Золотой мяч», который стал для него восьмым. Также в составе «ПСЖ» выиграл французскую Лигу 1 и Суперкубок Франции. При этом в составе «Интер Майами» Лионель завоевал первый трофей для американской команды – Кубок лиг.

Нынешним летом Месси перебрался из французского «ПСЖ» в американский «Интер Майами», владельцем которого является бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. За 14 матчей во всех турнирах аргентинец отметился 11 забитыми мячами, а также пятью голевыми пасами.