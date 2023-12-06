Роберт Левандовски не хочет покидать «Барселону»

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не планирует покидать клуб.

Как сообщает журналист Шэй Лагасси в соцсетях, 35-летний футболист намерен провести в каталонском клубе следующий сезон, руководство «сине-гранатовых» также не намерено рассматривать предложения по форварду предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи.

После 15 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка. От лидирующего мадридского «Реала» команда отстаёт на четыре очка.

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