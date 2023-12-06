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«Он сильно отличается». В Азербайджане впечатлены игрой Лунёва

«Он сильно отличается». В Азербайджане впечатлены игрой Лунёва
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Ветеран азербайджанского футбола Бахтияр Мусаев рассказал, какие команды и игроки его удивили в нынешнем розыгрыше чемпионата Азербайджана. Одним из открытий он назвал российского вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва.

«Пока есть команды, которые меня удивили как в положительном, так и в отрицательном смысле. Например, было приятно, что «Зира» долгое время возглавляла турнирную таблицу. Однако «Нефтчи» и «Сабах» начали чемпионат неудачно. Эти три команды меня очень удивили. Понятно, что даже если «Карабах» и потерял очки на старте чемпионата, мы знали, что конкурентов в дальнейшем у него не будет.

Какого игрока выделил бы? Есть два игрока, которые блещут. Это Олавио Жуниньо и Андрей Лунёв из «Карабаха». Они сильно отличаются по своему опыту. Кроме того, они оставляют позади других игроков своей качественной борьбой», — приводит слова Мусаева Idman.biz.

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