У Лунёва мощный перформанс, Оздоев вышел в плей-офф. Как россияне сыграли в еврокубках

Позади предпоследний тур групповых этапов еврокубков. Для российских футболистов он сложился по-разному. Сразу отметим, что вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин не принимал участия в матче Лиги конференций с «Лугано» (5:2) из-за травмы.

Арсен Захарян, «Реал Сосьедад»

Россиянин вышел на поле в третьем матче Лиги чемпионов подряд, но впервые — в стартовом составе. Более того, Арсен отыграл полную встречу — такого с ним в этом сезоне ещё не было. Во втором тайме у Захаряна появился самый реальный шанс забить, но вратарь «Зальцбурга» справился с его выстрелом в касание с острого угла. Арсен нанёс четыре удара (один — в створ). Помимо этого, у него одна удачная обводка из четырёх и 82% точных передач.

Арсен Захарян впервые сыграл 90 минут в составе «Реала Сосьедад» Фото: Ricardo Larreina/Getty Images

Клуб из Сан-Себастьяна набрал одинаковое количество очков с «Интером», но опережает соперника по дополнительным показателям. В заключительном туре испанской команде достаточно сыграть вничью на «Джузеппе Меацца», чтобы попасть в число сеяных при жеребьёвке 1/8 финала.

Александр Кокорин, «Арис»

Нападающий очень продуктивно проводит нынешний розыгрыш Лиги Европы. Он забил два мяча в трёх матчах, а теперь ассистировал одноклубнику. Александр выдал гениальный пас — со своей половины поля забросил на Шави Бабику, а тот спокойно разобрался с вратарём. Интересно, кто в этот момент вселился в Кокорина? Александр за 90 минут заработал оценку 7,5 от платформы WhoScored — лучший результат в «Арисе». Кокорин совершил 55 касаний, нанёс один удар (мимо), совершил две удачных обводки и выиграл пять верховых единоборств.

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К сожалению, Кокорин прощается с мечтами о плей-офф Лиги Европы. Но у команды ещё есть шанс на Лигу конференций. Для этого в заключительном туре нужно обязательно обыгрывать «Спарту».

Алексей Миранчук, «Аталанта»

Миранчуку доверили 21 минуту в игре со «Спортингом». Россиянин выглядел активно, нанёс два удара (один — в створ), но результативными действиями не отметился. После перерыва итальянский клуб должен был пропускать больше одного мяча, но соперник промахивался из выгодных позиций. Гости нанесли больше ударов (10 против 6), чаще владели мячом (56% против 44%) и превзошли бергамасков по xG (1,29 против 0,61).

Тем не менее хозяева выстояли и обеспечили себе первое место в группе. «Спортинг» может догнать «Аталанту» по очкам, но на стороне команды Джан Пьеро Гасперини преимущество по личным встречам (2:1, 1:1).

Юрий Лодыгин, «Панатинаикос»

Тот самый случай, когда слово «стабильность» нельзя назвать синонимом чего-то позитивного. Юрий снова смотрел за игрой с трибуны, а его одноклубники напоролись на сильный «Вильярреал». Хозяева забили три мяча к 47-й минуте и, по сути, сняли все вопросы. Казалось, что остаток игры превратится в формальность. Но гости отгрузили два мяча и обеспечили нервную концовку. А Лодыгин пока вчистую проигрывает конкуренцию Альберто Бриньоли.

«Панатинаикос» уже пролетел мимо плей-офф Лиги Европы, но есть шансы побороться за место в Лиге конференций. Греческий клуб располагается на третьей строчке в таблице и опережает «Маккаби» из Хайфы на три очка. Правда, у израильской команды есть один матч в запасе.

Андрей Лунёв, «Карабах»

Встреча «Карабаха» в холодной Норвегии получилась достаточно напряжённой. Гости забили быстрый мяч и вели в счёте вплоть до 82-й минуты, но в концовке пропустили дважды. Лунёва огорчал только норвежец Кристиан Эриксен (не путать с датчанином), однако гости всё-таки спаслись в добавленное время. По мнению Sofascore, Лунёв наиграл на оценку 8 — лучший результат в составе «Карабаха». Помимо этого, россиянин оформил восемь сейвов.

Сейчас «Карабах» занимает второе место в таблице, но «Мольде» уступает ему лишь по дополнительным показателям. С другой стороны, команде Лунёва достаточно обыграть в последнем туре скромный «Хеккен», чтобы попасть в плей-офф.

Андрей Лунёв сделал восемь сейвов в матче Лиги Европы Фото: qarabagh.com

Магомед Оздоев, ПАОК

Греческий клуб обеспечил себе первое место в группе и выход в 1/8 финала турнира. Оздоев вышел в стартовом составе и отбегал 79 минут. Кстати, аналитики портала Sofascore оценили его игру в 6,6 балла — худший результат среди всех футболистов стартового состава ПАОКа. Магомед совершил 26 касаний, отдал 14 передач (все — точные), совершил три отбора и три перехвата. Любопытно, но ПАОК проиграл сопернику по xG (1,25 против 1,38), владению мячом (43% против 57%) и количеству ударов (10 против 21).

В заключительном туре ПАОК встретится с финским ХИКом. Эта игра уже не имеет никакого турнирного значения для греческого клуба.