Фёдор Смолов: нынешний сезон РПЛ — самый конкурентный за последние пять лет

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024.

«Согласен ли с тем, что этот чемпионат, этот сезон — самый конкурентный за последние пять лет? Думаю, да. Об этом говорит и то, что ещё четыре тура назад назад разница между третьим и десятым местом была буквально два очка», — приводит слова Смолова издание «РБ Спорт».

Московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024, набрав в 17 матчах 31 очко. У лидирующего «Краснодара» 35 очков. 4 декабря бело-голубые в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги переиграли «Рубин» со счётом 1:0. Единственный мяч забил Константин Тюкавин. Смолов в 16 матчах РПЛ этого сезона забил четыре гола и сделал три результативных передачи.