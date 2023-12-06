Овчинников: игра и уровень подготовки Акинфеева впечатляют

Экс-голкипер московского «Локомотива» Сергей Овчинников рассказал, кто из вратарей Российской Премьер-Лиги впечатляет его больше всех на данный момент.

«Какого вратаря отметил бы за 2023 год? Я не открою Америки, если скажу, что Игорь Акинфеев показывает очень хороший уровень подготовки. Я не размышляю критериями, является ли он лучшим вратарём за год или за этот сезон. Его игра впечатляет, мне нравится.

Я думаю, что только Игорь может ответить на вопрос, сколько он ещё сможет играть на высоком уровне. Нужен ли он сборной? У нас есть тренер национальной команды и сам Игорь, я думаю, что этот вопрос они смогут обсудить при желании», — приводит слова Овчинникова ТАСС.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Он играет за основной состав московской команды с 2003 года. В текущем сезоне голкипер провёл за армейцев 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.