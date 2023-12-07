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Тен Хаг ответил на слухи о неблагоприятной атмосфере в «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг ответил на слухи о неблагоприятной атмосфере в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по поводу слухов о неблагоприятной атмосфере в команде.

«Меня не волнует этот шум. К нему привыкли. То же самое было и в «Аяксе», но в маленькой стране, где меньше людей», — приводит слова тен Хага BBC.

Ранее сообщалось, что как минимум половина состава «Манчестер Юнайтед» недовольна работой тен Хага.

Напомним, в матче 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» со счётом 2:1. Команда одержала четвёртую победу за последние пять матчей в АПЛ. «Красные дьяволы» находятся на шестом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Борнмутом». Матч состоится 9 декабря.

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