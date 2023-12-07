Газзаев: на сегодняшний день четыре-пять команд РПЛ могут претендовать на чемпионство

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Напомним, после 17 туров возглавляет таблицу РПЛ «Краснодар» (35). «Быки» опережают действующего чемпиона, «Зенит» (33), на два очка. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» (31 очко).

«Конкуренция в этом сезоне РПЛ выше, чем в предыдущем. На сегодняшний день четыре-пять команд могут претендовать на чемпионство — «Краснодар», «Зенит», «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов». В лидирующей группе сейчас небольшой разрыв по очкам. Призовая тройка определится в весенней части чемпионата. Кто лучше проведёт подготовительный этап к весенней части чемпионата, тот и добьётся результата. Очки теряют все, даже «Зенит» и «Краснодар». Вторая часть чемпионата будет очень интересной! Может, кому-то ещё стоит усилиться в зимнюю паузу, чтобы бороться за результаты», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.