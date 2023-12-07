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Роберт Санчес стал первым вратарём «Челси» за 2,5 года, отразившим пенальти

Роберт Санчес стал первым вратарём «Челси» за 2,5 года, отразившим пенальти
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Голкипер «Челси» Роберт Санчес отразил 11-метровый удар в игре 15-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:2). Таким образом, испанец стал первым за 2,5 года вратарём лондонского клуба, отбившим пенальти в матче английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Opta.

В среду, 6 декабря, Санчес взял удар с «точки» португальского хавбека «красных дьяволов» Бруну Фернандеша. Отмечается, что предыдущие 10 пенальти в ворота «аристократов» в чемпионате Англии были реализованы. Последним, кому удавалось парировать удар с 11-метровой отметки, был сенегалец Эдуард Менди. 8 мая 2021 года он в очной дуэли переиграл нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Матч тогда завершился волевой победой «синих» — 2:1.

Санчес перешёл в «Челси» из «Брайтона» прошлым летом за € 23 млн. В текущем сезоне испанец провёл за «синих» 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

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