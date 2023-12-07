Пэт Невин: девиз «Давайте их атаковать» начал работать в матчах с «Ман Сити»

Бывший футболист «Челси» Пэт Невин оценил игру в исполнении «Манчестер Сити» в последних четырёх турах английской Премьер-лиги. Напомним, «горожане» в этих матчах не сумели одержать ни одной победы. В игре 15-го тура подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде уступили «Астон Вилле» (0:1).

«Сити» в матче с «Виллой» выглядел командой, которую и переиграли, и перебегали. Совсем недавно соперники стали подходить к матчам с «горожанами» с девизом «Давайте их атаковать». Сперва так сыграл «Челси», потом «Тоттенхэм», а теперь и «Астон Вилла». И надо признать — это работает», – приводит слова Невина BBC.

В последних четырёх турах АПЛ «Манчестер Сити» трижды сыграл вничью (4:4 с «Челси», 1:1 с «Ливерпулем» и 3:3 с «Тоттенхэмом»), а также уступил «Астон Вилле» (0:1). Команда Гвардиолы на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 30 очков.