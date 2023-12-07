Червиченко: Абаскаль страдает за свою несдержанность и пацанство

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о дисквалификации главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я считаю, что ничего такого криминального Абаскаль не сделал, чтобы отсутствовать два матча. На мой взгляд, система идиотская и закостенелая. Зачем людей лишать работы, надо смягчить, чтобы меньше пропускали матчей, но побольше обложить их денежными штрафами. Благо зарплаты у всех в РПЛ позволяют это сделать.

Абаскаль страдает за свою несдержанность и пацанство, будучи главным тренером одной из самых значимых команд в нашем чемпионате. А Бериша ничего не сделал. Попытки натянуть Абаскаля на провокации? Ну а ты не будь дураком и не ведись. Недавно посмотрел видео этого фрагмента — подумаешь, он пролетел мимо Абаскаля. Ну посмотри ты на него как на сумасшедшего. Ты же не кидаешься за всеми мухами, которые мимо тебя пролетают. Ну пролетел мимо и пролетел. Если ты одичалый, то за это и несёшь наказание», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.