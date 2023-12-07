Лучано Спаллетти стал почётным гражданином Неаполя

Бывший главный тренер «Наполи», а ныне наставник сборной Италии Лучано Спаллетти стал почётным гражданином города Неаполь. Об этом сообщает Football Italia.

Под руководством Спаллетти неаполитанцы выиграли первое за 33 года чемпионство, став победителями Серии А в сезоне-2022/2023. Для «Наполи» этот чемпионский титул стал третьим в истории. Минувшим летом бывший тренер «Зенита» возглавил сборную Италии. За время своей тренерской карьеры Спаллетти выигрывал Кубок Италии (дважды), Российскую Премьер-Лигу (дважды), Кубок и Суперкубок России и Серию А.

«Наполи» после 14 туров нынешнего сезона чемпионата Италии набрал 24 очка и по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице.