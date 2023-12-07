РПЛ не планирует переносить матчи 21‑го тура в связи с выборами президента РФ

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов заявил, что лига не планирует переносить матчи 21‑го тура чемпионата России в связи с проведением выборов президента РФ.

«Не планируем ничего переносить. На данный момент в лигу не поступало просьб от МВД и руководств регионов», — сказал Фетисов корреспонденту «Чемпионата».

Сегодня, 7 декабря, Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. В 2018 году в связи с обращениями МВД РФ и руководства регионов лига переносила на апрель игру «Зенита» в Санкт‑Петербурге и домашние матчи столичных ЦСКА и «Локомотива». В рамках 21-го тура РПЛ нынешнего сезона состоятся такие матчи, как «Зенит» — «Рубин», ЦСКА — «Спартак», «Ахмат» — «Сочи» и «Краснодар» — «Балтика».