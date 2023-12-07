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CAF опубликовала полный список номинантов по итогам 2023 года

CAF опубликовала полный список номинантов по итогам 2023 года
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Пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF) объявила имена всех претендентов на награды на предстоящей церемонии по итогам 2023 года, которая состоится 11 декабря.

Полный список номинантов:

Лучший игрок:
Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»);
Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»).

Лучший вратарь:
Андре Онана (Камерун, «Манчестер Юнайтед»);
Яссин Боно (Марокко, «Аль-Хиляль);
Мохамед Эль-Шенави (Египет, «Аль-Ахли»).

Лучший игрок, выступающий в Африке:
Фистон Майеле (ДР Конго, «Пирамидс»);
Питер Шалулиле (Намибия, «Мамелоди Сандаунз»);
Перси Тау (ЮАР, «Аль-Ахли»).

Тренер года:
Абдельхак Бенчика (Алжир, «Симба»);
Валид Реграги (Марокко);
Алиу Сиссе (Сенегал).

Лучший молодой игрок года:
Абдессамад Эззалзули (Марокко, «Бетис»);
Ламин Камара (Сенегал, «Метц»);
Амара Диуф (Сенегал, «Метц»).

Лучшая сборная года:
Гамбия;
Марокко;
Сенегал.

Лучший клуб года:
«Аль-Ахли» (Египет);
«Видад» (Марокко);
«Мамелоди Сандаунз» (ЮАР).

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