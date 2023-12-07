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CAF опубликовала полный список номинантов по итогам 2023 года

Пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF) объявила имена всех претендентов на награды на предстоящей церемонии по итогам 2023 года, которая состоится 11 декабря.

Полный список номинантов:

Лучший игрок:

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);

Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»);

Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»).

Лучший вратарь:

Андре Онана (Камерун, «Манчестер Юнайтед»);

Яссин Боно (Марокко, «Аль-Хиляль);

Мохамед Эль-Шенави (Египет, «Аль-Ахли»).

Лучший игрок, выступающий в Африке:

Фистон Майеле (ДР Конго, «Пирамидс»);

Питер Шалулиле (Намибия, «Мамелоди Сандаунз»);

Перси Тау (ЮАР, «Аль-Ахли»).

Тренер года:

Абдельхак Бенчика (Алжир, «Симба»);

Валид Реграги (Марокко);

Алиу Сиссе (Сенегал).

Лучший молодой игрок года:

Абдессамад Эззалзули (Марокко, «Бетис»);

Ламин Камара (Сенегал, «Метц»);

Амара Диуф (Сенегал, «Метц»).

Лучшая сборная года:

Гамбия;

Марокко;

Сенегал.

Лучший клуб года:

«Аль-Ахли» (Египет);

«Видад» (Марокко);

«Мамелоди Сандаунз» (ЮАР).