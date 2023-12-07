Матч 2DROTS с «Динамо» посмотрели больше людей, чем игры «Спартака», «Реала» и «ПСЖ»

Товарищеский матч медийной команды 2DROTS с московским «Динамо», а также встречу сборной Медиалиги со сборной ФНЛ посмотрели больше людей, чем матчи Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале про медиафутбол.

По данным из Останкино, игру медийной команды 2DROTS с «Динамо» на телевидении посмотрели 3,1 млн человек, а встречу сборных ФНЛ с МФЛ — 2,9 млн. Для сравнения: матч «Ливерпуль» — ЛАСК в Лиге Европы посмотрели 1,5 млн человек, игру мадридского «Реала» с «Наполи» в Лиге чемпионов — 1,9 млн, матч «ПСЖ» с «Ньюкаслом» — 2,1 млн человек. Если говорить об играх Лиги чемпионов, то только встреча «Галатасарая» и «Манчестер Юнайтед», сыгравших со счётом 3:3, собрала больше зрителей, чем матчи медийных команд — 3,3 млн.

Также больше собрали такие матчи Российской Премьер-Лиги, как «Локомотив» — «Зенит» — 4,6 млн, ЦСКА — «Динамо» — 3,8 млн, «Динамо» — «Зенит» — 3,6 млн. Встречу же «Оренбурга» со «Спартаком» посмотрели меньше зрителей, чем игру 2DROTS — 2,9 млн.