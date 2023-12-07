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36-летний Суарес признан лучшим игроком чемпионата Бразилии 2023 года

36-летний Суарес признан лучшим игроком чемпионата Бразилии 2023 года
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36летний нападающий бразильского «Гремио» Луис Суарес был признан лучшим футболистом бразильского чемпионата 2023 года.

«Иначе и быть не могло. Луис Суарес был признан лучшим нападающим и футболистом по итогу 2023 года. Кумир наших болельщиков получил «Серебряный мяч» и «Золотой мяч». Больше, чем просто лучший бомбардир, это гений «Гремио» на поле», — сказано в официальном аккаунте бразильского клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, уругвайский форвард принял участие в 33 матчах бразильской Серии А, в которых он отметился 17 голами и 11 результативными передачами. По итогам чемпионата Бразилии «Гремио» занял второе место в турнирной таблице, уступив «Палмейрасу».

Суарес перешёл в «Гремио» из уругвайского «Насьоналя» зимой 2023 года в качестве свободного агента.

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