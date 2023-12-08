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Главный тренер «Ньюкасла» Хау объяснил разгромное поражение команды от «Эвертона»

Главный тренер «Ньюкасла» Хау объяснил разгромное поражение команды от «Эвертона»
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение своей команды в матче с «Эвертоном».

«Всё могло сложиться в нашу пользу во втором тайме. Первая половина получилась равной, а после перерыва мы оказывали давление на соперников, но первый гол остался за «Эвертоном», и это изменило ход матча. Мы разочарованы, так как упустили свой шанс.

В прошлом сезоне мы достойно выглядели в гостевых матчах, а теперь у нас ничего не получается на выезде, если не считать матч с «Шеффилд Юнайтед». Есть что анализировать», – приводит слова Хау BBC.

7 декабря состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:0.

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