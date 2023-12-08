Защитник «ПСЖ» Хакими пропустил тренировку команды по личным причинам

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» выступила с официальным заявлением об отсутствии марокканского защитника Ашрафа Хакими на тренировке команды.

«По договорённости с клубом Ашраф Хакими не примет участия в сегодняшней тренировке команды по личным причинам», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

25-летний Хакими является воспитанником академии мадридского «Реала». За свою карьеру футболист также успел поиграть за дортмундскую «Боруссию» и миланский «Интер». В парижский клуб Ашраф перешёл в 2021 году за € 68 млн. В текущем сезоне защитник провёл 17 матчей в составе французской команды во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Действующий контракт Хакими с клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 65 млн.