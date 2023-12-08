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Тикнизян рассказал об особом настрое Дзюбы на матч с «Зенитом»

Тикнизян рассказал об особом настрое Дзюбы на матч с «Зенитом»
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Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал об особом настрое нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы на матч с «Зенитом». По словам Тикнизяна, от Дзюбы, который раньше выступал за «Зенит», перед игрой с бывшей командой исходила дополнительная мотивация.

«Не исходило ли от Дзюбы какой-то наэлектризованности перед «Зенитом»? Ну, он чего-то такого не говорил, но, конечно, было видно, что от него исходит дополнительная мотивация. Это было видно как вне поля, так и на поле. И сам по себе Артём — это личность, которая прививает нам, всем молодым футболистам, характер победителя», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, игра 17-го тура РПЛ завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:1. Из-за этого поражения «Зенит» опустился с первого на второе место в турнирной таблице, пропустив вперёд «Краснодар».

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