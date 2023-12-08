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Пятницкий: «Спартаку» повезло, что Абаскаля не будет на лавке с «Крыльями» — он всё портит

Пятницкий: «Спартаку» повезло, что Абаскаля не будет на лавке с «Крыльями» — он всё портит
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий поделился мнением о грядущем матче Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» (9 декабря).

«Я убеждён, что «Крыльям» ничего не светит в матче со «Спартаком». Думаю, что команда Осинькина проиграет в два мяча. «Спартак» играет сериями: пару игр выиграют, а следующие две — играют неудачно. Сейчас как раз тот момент, когда должны победить. Вообще, «Спартаку» повезло, что на лавке не будет Абаскаля, потому что он всё портит», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

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