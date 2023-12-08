Артета: не перестану эмоционально праздновать голы, даже если продолжу получать жёлтые

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с тем, что он не сможет руководить своей командой с бровки во время грядущего матча АПЛ с «Астон Виллой» (9 декабря) из-за дисквалификации, полученной им в минувшей игре чемпионата с «Лутоном» (3:4).

«Даже, если бы у меня была возможность прекратить празднование, из-за которого я получил жёлтую карточку, я бы не сделал этого. Понимаю, что существуют определённые границы и нужно уважать тот факт, что вы находитесь на выезде, но, повторюсь, если бы мне снова дали шанс, я бы продолжил прыгать там. Возможно, стоит расширить границы дозволенного», — приводит слова Артеты Evening Standard.

Напомним, испанский специалист получил жёлтую карточку в концовке матча с «Лутоном», когда бурно праздновал победный гол «канониров», забитый на последних секундах встречи. Эта жёлтая карточка стала третьей для Артеты, из-за чего он пропустит матч с «Астон Виллой».