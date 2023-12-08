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«Локомотив» рассматривал Бориса Ротенберга на пост гендиректора клуба

«Локомотив» рассматривал Бориса Ротенберга на пост гендиректора клуба
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Руководство «Локомотива» рассматривало вариант с назначением Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба вместо Владимира Леонченко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что данный вариант обсуждался руководством клуба. Не исключено, что обсуждение будет продолжено, если будет принято решение о непродлении контракта с Владимиром Леонченко.

Напомним, Владимир Леонченко занимает пост генерального директора «Локомотива» с декабря 2020 года. Борис Ротенберг завершил игровую карьеру, выступая в составе железнодорожников, и перешёл на работу с молодёжью.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 28 очков после 17 матчей. Лидирует «Краснодар» (35).

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