Лантратов и Фассон повздорили во время матча «Локомотива» с «Уралом»

Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.

На 85-й минуте встречи после атаки «Урала» в штрафной железнодорожников возникла стычка между голкипером Ильёй Лантратовым и защитником Лукасом Фассоном. Вратарь предъявил претензии Фассону, и они «пободались» головами. В разрешении конфликта поучаствовал капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов, который отвёл Фассона в сторону.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

В составе «Локомотива» отличились защитники Евгений Морозов и Наир Тикнизян на 18-й и 90+2-й минутах соответственно.