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Пирс Морган отреагировал смеющимися эмодзи на признание тен Хага лучшим тренером месяца

Пирс Морган отреагировал смеющимися эмодзи на признание тен Хага лучшим тренером месяца
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Британский журналист и телеведущий Пирс Морган отреагировал на новость о признании главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага лучшим тренером ноября в английской Премьер-лиге.

«ЧТО?» — написал Морган в соцсети Х (ранее Twitter) и добавил три смеющихся смайлика.

Напомним, в прошедшем месяце «Манчестер Юнайтед» одержал три победы в трёх проведённых матчах в чемпионате Англии по футболу. Манкунианцы обыграли лондонский «Фулхэм» и «Лутон Таун» с одинаковым счётом — 1:0. Также подопечные тен Хага разгромили ливерпульский «Эвертон» — 3:0.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков после 15 проведённых матчей. Свою ближайшую игру «красные дьяволы» проведут завтра, 9 декабря. Они сыграют с «Борнмутом». Матч начнётся в 18:00 мск.

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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