«Рассчитывал намного раньше забить». Морозов — о своём дебютном голе за «Локомотив»

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал свой дебютный мяч в составе железнодорожников и поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в 18-м туре РПЛ. Футболист забил в своём 18-м матче за «Локомотив».

«Очень рад, что получилось забить. Тем более это был победный гол. Жалко, что это тянулось до последней игры первой части сезона. Рассчитывал намного раньше забить. Глуш мне в голову просто попал, я головой или лицом забил, даже сам не понял чем. Партнёры поздравили, пошутили, что опять я лицо своё подставил.

В принципе, не прям тяжело было играть при таком морозе. Холодновато. Но когда играешь, ты этого не ощущаешь. Даже не думали об отмене игры, настраивались как обычно, знали, что это боевитая команда. Нужно было выдержать уровень борьбы», — приводит слова Морозова пресс-служба «Локомотива».