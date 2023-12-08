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Чуперка: в соглашении с «Кубанью» есть пункт, по которому я могу спокойно покинуть команду

Чуперка: в соглашении с «Кубанью» есть пункт, по которому я могу спокойно покинуть команду
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Полузащитник краснодарской «Кубани» Валерий Чуперка рассказал, что у него в контракте с клубом есть пункт, по которому он может спокойно уйти из команды.

«В целом всё хорошо. Сейчас в отпуске. Контракт с «Кубанью» рассчитан до конца лета, но мы обговаривали с клубом, что, если будет хороший вариант зимой, не будем друг другу препятствовать. В соглашении даже есть пункт, по которому я могу спокойно покинуть команду.

Есть ли уже конкретные варианты? Сейчас пока не знаю. Только отпуск начался, всё время провожу с семьёй. Пока не думал о предложениях.

Мы изначально летом подписывали контракт на год, но с условием, что я могу уйти, если будет предложение зимой. У нас с «Кубанью» хорошие отношения. Два раза уже сюда приходил, потом уходил», — приводит слова Чуперки «РБ Спорт».

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