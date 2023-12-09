Роберт Левандовски предположил, сколько ещё будет играть
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски предположил, сколько ещё будет играть.
«Я не думаю о том, что я уже выиграл или что уже сделал. У меня всё ещё есть мотивация соревноваться и побеждать.
Думаю, что могу играть в футбол на самом высоком уровне в течение трёх или четырёх лет, потому что физически я чувствую себя очень хорошо», – приводит слова Левандовского Sport.
В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи.
После 15 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка.
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