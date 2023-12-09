Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Крылья Советов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберт Левандовски предположил, сколько ещё будет играть

Роберт Левандовски предположил, сколько ещё будет играть
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски предположил, сколько ещё будет играть.

«Я не думаю о том, что я уже выиграл или что уже сделал. У меня всё ещё есть мотивация соревноваться и побеждать.

Думаю, что могу играть в футбол на самом высоком уровне в течение трёх или четырёх лет, потому что физически я чувствую себя очень хорошо», – приводит слова Левандовского Sport.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи.

После 15 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Левандовски оценил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android