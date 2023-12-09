«Химки» продлили контракты с тремя футболистами

Подмосковные «Химки» заключили новые соглашения с сербским защитником Петаром Голубовичем и двумя россиянами: нападающим Александром Руденко и полузащитником Буттой Магомедовым, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с легионером рассчитан до конца 2026 года, а с двумя другими футболистами — до лета 2027-го.

«Я рад продлению контракта с «Химками», ведь это признак того, что мы с клубом смотрим в одном направлении. У нас большие цели на вторую часть сезона и последующие годы, буду всеми силами способствовать выходу клуба в РПЛ и приносить как можно больше пользы. Хочу поблагодарить инвестора клуба, руководство и тренерский штаб за оказанное доверие», — сказал 24-летний Руденко.

Он провёл в нынешнем сезоне Первой лиги 18 матчей и забил 7 голов. 29-летний Голубович сыграл 18 встреч в текущем первенстве России, а 25-летний Магомедов — 19 и забил два гола.

«Химки» занимают второе место в Первой лиге с 36 очками после 20 матчей.