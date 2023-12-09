«Ювентус» готов разорвать контракт с Погба после его официальной дисквалификации

Туринский «Ювентус» примет окончательное решение о судьбе полузащитника Поля Погба только после того, как дисквалификацию футболиста официально подтвердят, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник сообщает, что клуб разорвёт контракт с Погба. Но туринцы готовы отказаться от своего решения, если дисквалификация Поля будет составлять всего несколько месяцев, что маловероятно.

Действующий контракт Погба с туринским клубом рассчитан до 2026 года.

«Ювентус» не хочет разрывать соглашение в одностороннем порядке и открыт для переговоров с футболистом и его окружением, чтобы прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Но клуб имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке, поскольку не имеет отношения к положительному допинг-тесту полузащитника.

Ранее сообщалось, что адвокаты Погба потребуют сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет.