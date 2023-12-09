Футболка Месси вошла в топ самых модных вещей 2023 года

Популярный журнал о моде Vogue включил футболку аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в список самых модных вещей уходящего 2023 года. По версии издания, розовая футболка Месси с номером 10 стала одной из 15 вещей, определивших моду в 2023 году.

36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси в июле 2023 года на правах свободного агента подписал контракт с клубом американской MLS «Интер Майами», совладельцем которого является экс-полузащитник «МЮ», мадридского «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм. В 14 матчах за новый клуб во всех турнирах Лионель забил 11 голов и выполнил 5 результативных передач.

Сразу после объявления о переходе Месси в «Интер Майами» розовые клубные футболки с его фамилией были распроданы.