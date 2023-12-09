«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

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Сегодня, 9 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс (Мерсисайд). Игра начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Борнмут» заработал 16 очков и расположился на 15-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге подопечные тен Хага разгромили «Борнмут» со счётом 3:0. Во втором круге «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0.