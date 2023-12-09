Рио Фердинанд: Антони жалуется на критику? Гиггза освистывали неделю за неделей

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал слова крайнего нападающего «красных дьяволов» Антони, который ранее заявил, что экс-игроки английского клуба часто несправедливо критикуют его действующих футболистов.

«Послушайте, даже Райана Гиггза освистывали время от времени. А теперь я наблюдаю за тем, как люди вроде Антони жалуются на подобное, хотя они пользуются поддержкой некоторых СМИ и на них не оказывается такое давление, которое оказывалось на меня. Я ещё не видел, чтобы его освистывали на «Олд Траффорд». Райана Гиггза освистывали неделю за неделей в течение длительного периода времени. Пусть это будет усвоено. И эти люди горят о давлении», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, Антони перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восьмью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение бразильца рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.