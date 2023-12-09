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«Барселона» планирует сохранить Феликса и Канселу

«Барселона» планирует сохранить Феликса и Канселу
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб намерен оставить в команде защитника Жоау Канселу и крайнего нападающего Жоау Феликса после того, как в конце текущего сезона истекут их соглашения об аренде.

«Канселу и Феликс играют на высоком уровне с тех пор, как присоединились к нам. Клуб сможет сохранить их на ближайшие сезоны. Мы планируем начать переговоры по этим игрокам в ближайшее время, ведь у нас хорошие отношения как с «Манчестер Сити», так и с «Атлетико», — приводит слова Лапорта Managing Barca в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Барселона» будет готова заплатить за Канселу сумму не более чем в € 15 млн. В свою очередь, на Феликса сине-гранатовые готовы потратить не больше € 30-40 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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