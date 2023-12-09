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Леонид Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Леонид Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о победе красно-белых в матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'     3:0 Мартинс Перейра – 50'    

«Спартак» — молодцы, что выиграли у «Крыльев Советов». Уходят в отпуск в хорошем настроении. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. У тренера не было возможности тасовать состав, потому что много больных, поэтому он получился оптимальным. Хлусевич, Денисов и Соболев играли на своём месте — результат налицо. Все играли там, где должны были. Но надо понимать, что «Крылья» сами играют и другим дают, поэтому с ними всегда можно играть. У них тоже было много моментов, чтобы забить, но молодец Максименко», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).

Турнирная таблица РПЛ
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