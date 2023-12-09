Леонид Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о победе красно-белых в матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0).

«Спартак» — молодцы, что выиграли у «Крыльев Советов». Уходят в отпуск в хорошем настроении. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. У тренера не было возможности тасовать состав, потому что много больных, поэтому он получился оптимальным. Хлусевич, Денисов и Соболев играли на своём месте — результат налицо. Все играли там, где должны были. Но надо понимать, что «Крылья» сами играют и другим дают, поэтому с ними всегда можно играть. У них тоже было много моментов, чтобы забить, но молодец Максименко», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).