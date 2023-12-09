Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Удинезе»: стартовые составы команд на матч Серии А

«Интер» — «Удинезе»: стартовые составы команд на матч Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Удинезе». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Ди Белло. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

Италия - Серия А . 15-й тур
09 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Составы команд:

«Интер»: Зоммер, Дармиан, Биссек, Ачерби, Бастони, Димарко, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Мартинес, Тюрам.

«Удинезе»: Сильвестри, Эбоселе, Перес, Феррейра, Кабаселе, Земура, Уоллас, Пайеро, Самарджич, Перрейра, Лукка.

После 14 туров Серии А «Интер» набрал 35 очков и занимает первое место. В свою очередь, «Удинезе» после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

В минувшем сезоне «Интер» и «Удинезе» встречались дважды. Команды обменялись победами с одинаковым счётом — 3:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android