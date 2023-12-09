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«Интер» — «Удинезе»: стартовые составы команд на матч Серии А

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Удинезе». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Ди Белло. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Интер»: Зоммер, Дармиан, Биссек, Ачерби, Бастони, Димарко, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Мартинес, Тюрам.

«Удинезе»: Сильвестри, Эбоселе, Перес, Феррейра, Кабаселе, Земура, Уоллас, Пайеро, Самарджич, Перрейра, Лукка.

После 14 туров Серии А «Интер» набрал 35 очков и занимает первое место. В свою очередь, «Удинезе» после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

В минувшем сезоне «Интер» и «Удинезе» встречались дважды. Команды обменялись победами с одинаковым счётом — 3:1.