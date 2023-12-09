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Тренер «Зенита» Семак рассказал, почему не вышел Ренан

Тренер «Зенита» Семак рассказал, почему не вышел Ренан
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о защитниках команды Дмитрии Чистякове и Роберте Ренане.

«Травма Чистякова? Завтра будет обследование. Посмотрим, насколько серьёзно – голова или шея. Вроде бы ничего серьёзного.

Почему не вышел Ренан? Предложений на сегодняшний день нет. Если кого-то что-то не устраивает — надо решать с клубом. Да, у него есть нестабильность. Мог бы выйти, но растерял игровой тонус. Сейчас в нём недостаточно уверенности. Риск высок. По такой игре лучше бы дали сыграть ребятам, у которых игровой тонус на хорошем уровне», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, защитник сине-бело-голубых Чистяков был заменён на 24-й минуте в связи с повреждением.

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