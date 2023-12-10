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Черкасов: надеюсь, «Спартак» вернётся в чемпионскую гонку, неважно, с каким тренером

Черкасов: надеюсь, «Спартак» вернётся в чемпионскую гонку, неважно, с каким тренером
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Боец поп-ММА и фанат «Спартака» Андрей Черкасов высказался о текущем месте красно-белых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» всегда должен претендовать на медали, пока мы не претендуем. Претендует «Краснодар», претендует, как всегда, «Зенит», а «Спартак» пока не в этой теме. Надеюсь, что после зимнего перерыва, независимо от того, кто будет тренировать команду, «Спартак» вернётся в чемпионскую гонку», — приводит слова Черкасова Metaratings.

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 18 матчах. Лидирует «Зенит» — у сине-бело-голубых 36 очков после 18 игр чемпионата. На втором месте располагается «Краснодар» — у «быков» 35 очков за 17 встреч.

Таблица РПЛ
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