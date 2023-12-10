Глава МЛС ответил на вопрос о возможном уходе Месси из «Интер Майами»

Руководитель МЛС Дон Гарбер высказался по поводу возможного ухода нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после завершения контракта.

«Во-первых, я надеюсь, что Месси решит остаться дольше 2025 года. Так что, возможно, 2025 год — не крайний срок, но наш план — стать той лигой, которой мы хотим в 2027 году, что даёт нам достаточно времени, чтобы продолжить исследования, поговорить с нашими фанатами, оценить, какое влияние окажут некоторые изменения, а затем двигаться вперёд позитивным и продуктивным образом», — приводит слова Гарбера ESPN.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В рамках МЛС Месси принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи.

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