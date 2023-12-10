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Гасперини раскритиковал болельщиков «Аталанты» за освистывание Миранчука и Мурьеля

Гасперини раскритиковал болельщиков «Аталанты» за освистывание Миранчука и Мурьеля
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал болельщиков за освистывание российского полузащитник Алексея Миранчука и колумбийского форварда Луиса Мурьеля, которые вышли на замену в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (3:2).

«Более чем удивлён, они издевались! Надеюсь, в следующий раз они вспомнят, что нужно подождать, прежде чем смеяться над заменой. Муриель забил выдающийся гол, но я вижу, как он часто делает это на тренировках, поэтому это не возникает из ниоткуда. Я сказал ему, что он должен сделать это в матче, и сегодня он это сделал», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Отметим, победный гол за «Аталанту» на 95-й минуте забил именно Муриель с передачи Миранчука.

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