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Глава МЛС оценил значимость перехода Лионеля Месси в лигу

Глава МЛС оценил значимость перехода Лионеля Месси в лигу
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Руководитель МЛС Дон Гарбер оценил значимость перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Значимость его решения присоединиться к МЛС невозможно переоценить. Он играет в нашей лиге. Теперь мы являемся одной из самых громких историй в мире и, безусловно, одной из самых громких историй этого лета. Взоры всего мира сейчас прикованы к Высшей лиге футбола, потому что здесь находится лучший игрок, когда-либо игравший в эту игру, и он добивается успеха», — приводит слова Гарбера ESPN.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В рамках МЛС Месси принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи.

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