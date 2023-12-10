Чернышов: в былые времена никто бы не удивился победе «Спартака» над «Крыльями Советов»

Бывший футболист Андрей Чернышов высказался о матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0).

«Результат «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» несколько неожиданный, потому что команда не отличалась стабильностью в последних турах — мог неожиданно уступить аутсайдеру. Некоторые болельщики были насторожены перед матчем с «Крыльями». В былые времена никто бы не удивился победе 3:0, потому что раньше «Спартак» должен побеждать все команды на своём поле. Но о неожиданности можно говорить и со стороны «Крыльев», потому что они неплохо выступали, а такое поражение — редкость.

«Спартаку» было важно победить, потому что была нервозность и у болельщиков, и в руководстве команды. Ещё и тренер пропускал матч, многое было не в пользу «Спартака». Но футболисты с честью вышли из такой ситуации, показали, что у них есть характер», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.