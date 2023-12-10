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Чернышов: в былые времена никто бы не удивился победе «Спартака» над «Крыльями Советов»

Чернышов: в былые времена никто бы не удивился победе «Спартака» над «Крыльями Советов»
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Бывший футболист Андрей Чернышов высказался о матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'     3:0 Мартинс Перейра – 50'    

«Результат «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» несколько неожиданный, потому что команда не отличалась стабильностью в последних турах — мог неожиданно уступить аутсайдеру. Некоторые болельщики были насторожены перед матчем с «Крыльями». В былые времена никто бы не удивился победе 3:0, потому что раньше «Спартак» должен побеждать все команды на своём поле. Но о неожиданности можно говорить и со стороны «Крыльев», потому что они неплохо выступали, а такое поражение — редкость.

«Спартаку» было важно победить, потому что была нервозность и у болельщиков, и в руководстве команды. Ещё и тренер пропускал матч, многое было не в пользу «Спартака». Но футболисты с честью вышли из такой ситуации, показали, что у них есть характер», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирная таблица РПЛ
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