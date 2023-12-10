Алисон Бекер рассказал, как «Ливерпулю» удалось переломить игру с «Кристал Пэлас»

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер прокомментировал победу в матче 16-го тура английской Премьер-Лиги с «Кристал Пэлас» (2:1).

«Мы планируем это перед играми – хорошо начать, контролировать игру и хорошо закончить. Но это футбол, это непредсказуемая игра, и иногда всё, что делаешь, не работает по многим причинам, и нет времени во время игры, чтобы понять, что идёт не так.

Необходимо быстро менять мышление, и иногда это также связано со страстью. У нас было это в конце игры, в последние 20 минут, много страсти от наших игроков, много интенсивности, и мы не сдавались. Мы были вознаграждены за это, забив два гола.

Действительно сложная игра. У них такая манера игры, что нам было сложно находить свободные зоны и создавать моменты. В контратаках они сильны, у них быстрые игроки впереди, сильные игроки, которые держат мяч и показывают действительно хороший футбол. В первом тайме у них была возможность забить, у них был пенальти, который они реализовали, и ещё стандарты. Но мы неплохо справлялись в тех ситуациях.

После того как мы пропустили, я думаю, мы немного лучше стали владеть мячом, создав больше моментов благодаря мобильности игроков, которые выходили на поле, и индивидуальному мастерству, чтобы забить два гола и выиграть игру», — приводит слова Алисона официальный сайт «Ливерпуля».