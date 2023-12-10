Андрей Чернышов: в руководстве «Спартака» нет единого мнения насчёт будущего Абаскаля

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Сложно сказать, будет ли ошибкой руководства, если Абаскаль останется в «Спартаке». Но очевидно, что у команды нет стабильности — команду бросает из стороны в сторону. Многие отмечают, что постоянно происходит ротация состава не из-за травмированных игроков, а потому что тренер так видит ситуацию. Даже после удачного матча тренерский штаб «Спартака» может изменить состав, но это не идёт на пользу, о чём и говорят результаты команды.

А то, что генеральный директор «Спартака» чётко не обозначил позицию по будущему Абаскалю, значит, что в руководстве клуба есть сомнения и моменты неудовлетворённости от осенней части чемпионата. Наверное, разговоры о смене тренера ходят, но нет единого мнения в руководстве. Кто-то склоняется к смене, а кто-то — к продолжению работы с Абаскалем. В ближайшее время руководители должны озвучить ситуацию, потому что нужно планировать сборы команды и какие-то изменения в составе. Вопросы должны скоро появиться», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.