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Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о вырванной ничьей на 90+4-й минуте матча с «Сочи»

Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о вырванной ничьей на 90+4-й минуте матча с «Сочи»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1). Напомним, «Оренбург» вырвал ничью благодаря голу Данилы Хотулёва на 90+4-й минуте встречи.

«Понятно, взять одно очко лучше, чем проиграть, но мы хотели сегодня здесь выиграть. Мы доходили до штрафной соперника, но не попадали в створ. Нам сложно даются последние матчи. Первый тайм был просто ужасен. Во второй половине сыграли уже лучше.

У нас всё спланировано на зимнюю паузу. Постараемся выйти из этого положения. Мы не должны находится там, где сейчас находимся. Что делать? Тренироваться больше и лучше», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Напомним, после этой игры в активе «Сочи» стало 11 очков. Клуб продолжает располагаться на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 15 очков после 18 сыгранных матчей. Подопечные Давида Деограсии остались на 15-м месте в чемпионате.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 И. Игнатьев – 42'     1:1 Хотулёв – 90+4'    
Таблица РПЛ
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