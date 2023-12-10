Тренер «Краснодара» Ивич высказался о победе над ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги над московским ЦСКА (1:0).

«После игры у нас много эмоций, потому что победа пришла к нам в последние минуты матча. В течение этой части сезона мы достаточно тяжело работали. С первого тура у нас первое место, которое мы в итоге сохранили. Этот гол, который мы забили на последних минутах, показал нам, что мы действительно заслуживаем наши позиции.

Кривцов сегодня вышел на замену и забил победный гол, как и Ильзат Ахметов в прошлом туре. Они оба заслуживают того, чтобы играть в стартовом составе, но иногда из‑за тактики состав может меняться.

До конца сезона у нас 12 туров. И наши руководители знают, какую позицию они хотят. Поэтому мы ожидаем, что если некоторые игроки уйдут в другой клуб, то на их позицию нужна будет замена», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» впервые в своей истории ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ. Ранее «быкам» ещё не покорялось подобное достижение.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на седьмом месте с 28 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.