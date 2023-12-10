Ивич: в моменте с голом я просил Сперцяна подать, но он сделал наоборот. Самый умный игрок

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о голе Никиты Кривцова в ворота ЦСКА, который принёс «быкам» победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, а также лидерство в чемпионате перед зимней паузой.

«В моменте с голом я просил Сперцяна сделать подачу, но он сделал ровно наоборот, и мы забили. Самый умный игрок. Что ещё можно сказать по этому поводу?» — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на седьмом месте с 28 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.