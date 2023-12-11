«Без бумажки ты — какашка». Быстров объяснил, зачем футболистам тренерская лицензия

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Владимир Быстров объяснил, зачем бывшим футболистам, в частности экс-игроку «Сельты» и сборной России Александру Мостовому, тренерская лицензия. Напомним, с конца августа Мостовой проходит обучение по специальной программе для будущих тренеров в академии РФС.

«Зачем футболистам тренерская лицензия? Чтобы бабки собрать. Вы думаете, они что‑то могут дать тому же Мостовому? Конечно нет, он сам профессор. Без бумажки ты — какашка», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, ранее бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Владимир Быстров рассказал, что при условии выбора между бывшим игроком красно-белых и сборной России Александром Мостовым и нынешним тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем назначил бы главным тренером красно‑белых россиянина.